На кордоні з Польщею у черзі застрягли майже 900 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. На кордоні України і Польщі у чотирьох пунктах пропуску утворилися черги, станом на 15.00 в яких стоять майже 900 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Черги перед є перед такими пунктами пропуску:
“Устилуг” – 300;
“Рава-Руська” – 200;
“Угринів” –120;
“Ягодин авто” – 100;
“Краковець” – 100;
“Грушів” – 30;
“Шегині” – 30.
На кордоні з Румунією в черзі в пункті пропуску "Порубне" стоїть 10 авто.
Нагадаємо, у неділю зранку на кордоні України і Польщі у чотирьох пунктах пропуску утворилися черги, в яких стоять 200 автомобілів.