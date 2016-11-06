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15 марта, 19:03 • 114624 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164926 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136990 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 112410 просмотра

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На границе с Польшей в очереди застряли почти 900 автомобилей

На границе с Польшей в очереди застряли почти 900 автомобилей

Киев • УНН

 • 9430 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. На границе Украины и Польши в четырех пунктах пропуска образовались очереди, по состоянию на 15.00 в которых стоят почти 900 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Очереди есть перед такими пунктами пропуска:

"Устилуг" - 300;

"Рава-Русская" - 200;

"Угринов" -120;

"Ягодин авто" - 100;

"Краковец" - 100;

"Груша" - 30;

"Шегини" - 30.

На границе с Румынией в очереди в пункте пропуска "Порубное" стоит 10 авто.

Напомним, в воскресенье утром на границе Украины и Польши в четырех пунктах пропуска образовались очереди, в которых стоят 200 автомобилей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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