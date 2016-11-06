На границе с Польшей в очереди застряли почти 900 автомобилей

КИЕВ. 6 ноября. УНН. На границе Украины и Польши в четырех пунктах пропуска образовались очереди, по состоянию на 15.00 в которых стоят почти 900 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.