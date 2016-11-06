На границе с Польшей в очереди застряли почти 900 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На границе Украины и Польши в четырех пунктах пропуска образовались очереди, по состоянию на 15.00 в которых стоят почти 900 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Очереди есть перед такими пунктами пропуска:
"Устилуг" - 300;
"Рава-Русская" - 200;
"Угринов" -120;
"Ягодин авто" - 100;
"Краковец" - 100;
"Груша" - 30;
"Шегини" - 30.
На границе с Румынией в очереди в пункте пропуска "Порубное" стоит 10 авто.
Напомним, в воскресенье утром на границе Украины и Польши в четырех пунктах пропуска образовались очереди, в которых стоят 200 автомобилей.