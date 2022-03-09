На кордоні України збільшилася кількість наметів для обігріву та прийому громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В Україні на кордоні збільшилася кількість наметів для обігріву та прийому громадян. Про це інформує ДСНС України, передає УНН.
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З метою надання допомоги людям, які перебувають на пунктах пропуску на державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях ДСНС у співпраці з Червоним Хрестом України та органами місцевої влади розгорнуто 74 намети для обігріву та прийому громадян.
З початку функціонування надано допомогу 168 тис. особам. Для функціонування цих пунктів обігріву залучено близько 110 осіб та 14 од. техніки ДСНС.
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8 березня повідомлялося, що Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула 45 наметів для обігріву поряд з пунктами пропуску на державному кордоні.