На держкордоні ДСНС розгорнула 45 наметів для обігріву громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула намети для обігріву поряд з пунктами пропуску на державному кордоні, повідомляє УНН.
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У ДСНС повідомили, що з метою надання допомоги людям які перебувають на пунктах пропуску на державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях ДСНС у співпраці з Червоним хрестом України та органами місцевої влади розгорнуто 45 наметів для обігріву та прийому громадян. З початку функціонування надано допомогу понад 145 тис. особам.
Для функціонування цих пунктів обігріву залучено близько 110 осіб та 14 од. техніки ДСНС.
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Найближчої доби погоду в Україні визначатиме холодне вологе повітря.
Як повідомляє Укргідрометцентр, удень в Україні невеликий сніг. На дорогах України, окрім південної частини, подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та на крайньому півдні країни 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.