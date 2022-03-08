На госгранице ГСЧС развернула 45 палаток для обогрева граждан

Детали

В ГСЧС сообщили, что с целью оказания помощи людям, которые находятся на пунктах пропуска на государственной границе в Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях ГСЧС в сотрудничестве с Красным крестом и органами местной власти развернуто 45 палаток для обогрева и приема граждан. С начала функционирования оказана помощь более 145 тыс. лиц.

Для функционирования этих пунктов обогрева привлечено около 110 человек и 14 ед. техники ГСЧС.

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В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять холодный влажный воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем в Украине небольшой снег. На дорогах Украины, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/сек.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и на крайнем юге страны 1-6° тепла; на высокогорье Карпат ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза.