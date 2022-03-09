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На границе Украины увеличилось количество палаток для обогрева и приема граждан

На границе Украины увеличилось количество палаток для обогрева и приема граждан

Киев • УНН

 • 134915 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В Украине на границе увеличилось количество палаток для обогрева и приема граждан. Об этом информирует ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

С целью оказания помощи людям, которые находятся на пунктах пропуска на государственной границе в Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях ГСЧС в сотрудничестве с Красным Крестом Украины и органами местной власти развернут 74 палатки для обогрева и приема граждан.

С начала функционирования оказана помощь 168 тыс. лицам. Для функционирования этих пунктов обогрева привлечено около 110 человек и 14 ед.техники ГСЧС.

Ранее

8 марта сообщалось, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула 45 палаток для обогрева рядом с пунктами пропуска на государственной границе.

Украинские Национальные Новости

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