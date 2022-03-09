На границе Украины увеличилось количество палаток для обогрева и приема граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Украине на границе увеличилось количество палаток для обогрева и приема граждан. Об этом информирует ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
С целью оказания помощи людям, которые находятся на пунктах пропуска на государственной границе в Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях ГСЧС в сотрудничестве с Красным Крестом Украины и органами местной власти развернут 74 палатки для обогрева и приема граждан.
С начала функционирования оказана помощь 168 тыс. лицам. Для функционирования этих пунктов обогрева привлечено около 110 человек и 14 ед.техники ГСЧС.
Ранее
8 марта сообщалось, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула 45 палаток для обогрева рядом с пунктами пропуска на государственной границе.