На контрольному пункті пропуску “Харчовик” затримано сапера “ДНР”

З листопада 2014 до квітня 2015 року чоловік розставляв вибухові пастки для українських військових. До Маріуполя він направлявся, щоб оформити пенсію, але при перевірці документів його було затримано.

​Корінний мешканець Донецька 1958 року народження з початку активних бойових дій вирішив не виїжджати з окупованої терористами території. А за кілька місяців дізнався від товариша, що окупанти платять непогані гроші за участь у бандформуванні. Колишнього електрика “перекваліфікували” на сапера, а навчання він пройшов на підтримки спеціалістів з РФ.

Після цього спорядили усім необхідним та відправили до Шахтарська, де базувалася саперна рота так званої ДНР. В обов’язки новобранця входило мінування-розмінування території по лінії зіткнення за 400 дол. на місяць. Гроші платили справно, аж поки у бойовика не виник конфлікт з товаришами “по службі”. Сварка змусила його “скласти зброю”, та повернутися до мирного життя.

​Під час спроби потрапити до Маріуполя, щоб оформити пенсію, чоловіка було затримано. Спочатку він повністю заперечував свою причетність до НВФ, проте, зрозумівши, що його діяльність викрито, став розповідати про “військове” минуле.