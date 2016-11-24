На контрольном пункте пропуска "Пищевик" задержали сапера "ДНР"
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. На контрольном пункте пропуска "Пищевик" задержали сапера "ДНР". Об этом корреспонденту УНН сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.
С ноября 2014 до апреля 2015 г. мужчина расставлял взрывные ловушки для украинских военных. В Мариуполь он направлялся, чтобы оформить пенсию, но при проверке документов был задержан.
Коренной житель Донецка 1958 года рождения с начала активных боевых действий решил не уезжать с оккупированной террористами территории. А через несколько месяцев узнал от товарища, что оккупанты платят неплохие деньги за участие в бандформировании. Бывшего электрика "переквалифицировали" на сапера, а обучение он прошел при поддержке специалистов из РФ.
После этого снарядили всем необходимым и отправили в Шахтерск, где базировалась саперная рота так называемой ДНР. В обязанности новобранца входило минирование-разминирование территории по линии столкновения за 400 долл. в месяц. Деньги платили исправно, пока у боевика не возник конфликт с товарищами "по службе". Ссора заставила его "сложить оружие" и вернуться к мирной жизни.
При попытке попасть в Мариуполь, чтобы оформить пенсию, мужчина был задержан. Сначала он полностью отрицал свою причастность к НВФ, однако, поняв, что его деятельность разоблачена, стал рассказывать о "военном" прошлом.