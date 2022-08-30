На Конотопщині відкрили перший відновлений міст

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Дві частини моста з’єднали надійною бетонною конструкцією, встановили огорожу, облаштували тротуари.

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«Це артерія життя, яка поєднує не тільки дві громади, а й кілька районів області. Відтепер до людей зможуть вчасно доїхати екстрені служби, почнуть курсувати рейсові автобуси. Також цей міст є важливим об’єктом для розвитку економіки району і області», — йдеться у повідомленні.

Всього зруйнованих, через російське вторгнення, мостів у Сумській області - 15.

Нагадаємо

Окупанти за добу 43 рази обстріляли 5 громад у Сумській області.