На Конотопщині відкрили перший відновлений міст
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про відкриття першого відновленого моста у Конотопському районі. Про це інформує УНН.
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Дві частини моста з’єднали надійною бетонною конструкцією, встановили огорожу, облаштували тротуари.
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«Це артерія життя, яка поєднує не тільки дві громади, а й кілька районів області. Відтепер до людей зможуть вчасно доїхати екстрені служби, почнуть курсувати рейсові автобуси. Також цей міст є важливим об’єктом для розвитку економіки району і області», — йдеться у повідомленні.
Всього зруйнованих, через російське вторгнення, мостів у Сумській області - 15.
Нагадаємо
Окупанти за добу 43 рази обстріляли 5 громад у Сумській області.