На Конотопщине открыли первый восстановленный мост

Детали

Две части моста с’объединяли надежной бетонной конструкцией, установили ограждение, обустроили тротуары.

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«Это артерия жизни, объединяющая не только две общины, но и несколько районов области. Теперь до людей смогут вовремя доехать экстренные службы, начнут курсировать рейсовые автобусы. Также этот мост является важным объектом для развития экономики района и области», — говорится в сообщении.

Всего разрушенных, из-за российского вторжения, мостов в Сумской области – 15.

Напомним

Оккупанты за сутки 43 раза обстреляли 5 общин в Сумской области.