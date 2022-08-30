На Конотопщине открыли первый восстановленный мост
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об открытии первого восстановленного моста в Конотопском районе. Об этом информирует УНН.
Детали
Две части моста с’объединяли надежной бетонной конструкцией, установили ограждение, обустроили тротуары.
Цитата
«Это артерия жизни, объединяющая не только две общины, но и несколько районов области. Теперь до людей смогут вовремя доехать экстренные службы, начнут курсировать рейсовые автобусы. Также этот мост является важным объектом для развития экономики района и области», — говорится в сообщении.
Всего разрушенных, из-за российского вторжения, мостов в Сумской области – 15.
Напомним
Оккупанты за сутки 43 раза обстреляли 5 общин в Сумской области.