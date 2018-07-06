На київській станції "Дарниця" юнак загинув при спробі залізти на цистерну

Всього з початку року травми на залізниці отримала 301 стороння особа, у тому числі 174 – зі смертельним наслідком. За відповідний період 2017 року було травмовано 262 сторонніх особи, з них 172 – загинули. Найгірше, що серед травмованих 18 дітей віком до 16 років, з них 5 – травмовано смертельно. У 2017 році отримали травми 11 дітей, з них 5 – загинули.



Внаслідок ураження електричним струмом з початку року травмовано 19 сторонніх громадян, з них 6 – смертельно. Серед травмованих 8 дітей віком до 16 років, з них одна дитина загинула.



Раніше повідомлялося, що дівчина і хлопець постраждали від удару електрострумом на вагонах.





