На киевской станции "Дарница" юноша погиб при попытке залезть на цистерну

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 76859 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110682 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131710 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138687 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174934 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154969 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142293 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130588 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185849 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118382 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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На киевской станции "Дарница" юноша погиб при попытке залезть на цистерну

На киевской станции "Дарница" юноша погиб при попытке залезть на цистерну

Киев  •  УНН

 • 8951 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня, 6 июля, в 01:30 на станции "Дарница" в Киеве при попытке залезть на цистерну погиб человек 1999 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Всего с начала года травмы на железной дороге получило 301 постороннее лицо, в том числе 174 - со смертельным исходом. За соответствующий период 2017 были травмированы 262 посторонних человека, из них 172 - погибли. Хуже всего, что среди травмированных 18 детей в возрасте до 16 лет, из них 5 - травмированы смертельно. В 2017 году получили травмы 11 детей, из них 5 - погибли.

В результате поражения электрическим током с начала года травмированы 19 посторонних граждан, из них 6 - смертельно. Среди травмированных 8 детей в возрасте до 16 лет, из них один ребенок погиб.

Ранее сообщалось, что девушка и парень пострадали от удара электротоком на вагонах.


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