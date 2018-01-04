На Київщині жінка викинулася з вікна через тортури співмешканця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В Київській області 33-річна жінка викинулася з вікна багатоповерхівки через тортури молодого хлопця. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України в Київській області, передає УНН.
"22-річний молодик принижував і фізично знущався над своєю 33–річною співмешканкою. Під час чергової сварки дівчина викинулася із вікна 3-го поверху та впала на східці підвального приміщення. На жаль, отримані тілесні ушкодження виявилися не сумісні з життям. Одразу ж після трагедії хлопець втік із квартири та намагався зробити собі алібі, щоб уникнути кримінальної відповідальності", - розповіли в прес-службі.
Відомо, що пара проживала разом упродовж 3-х місяців у орендованій квартирі в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району.
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Поліцейські Києво-Святошинського району оперативно затримали зловмисника. На даний час суд вже обрав йому міру запобіжного заходу – арешт. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває комплекс слідчих дій.