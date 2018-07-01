На Київщині затримали двох підозрюваних у викраденні людини
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 1 липня. УНН. Уночі житомирські правоохоронці затримали у Київській області двох осіб, яких підозрюють у викраденні та незаконному утриманні з вимаганням мешканця Житомирщини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко, передає УНН.
Серед затриманих був і безпосередній організатор викрадення та вимагання.
"На момент затримання підозрювані знаходилися у готелі. Нині їх доставлено до Житомира, де проводяться необхідні слідчі дії. Також розшуківці встановлюють місце перебування інших учасників події", - повідомив Печененко.
Нагадаємо, що 30 червня до поліції Житомира звернувся 32-річний місцевий мешканець. Чоловік розповів, що щойно втік від осіб, які упродовж декількох днів силоміць утримували його у гаражі та вимагали майно. Бранцем виявився мешканець Житомирщини, який працював у Київській області. Там зловмисники його і викрали та певний час утримували у гаражі на території Житомира. Аби розшукати злочинців правоохоронці вводили в дію план "Сирена".