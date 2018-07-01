На Київщині затримали двох підозрюваних у викраденні людини

Серед затриманих був і безпосередній організатор викрадення та вимагання.

"На момент затримання підозрювані знаходилися у готелі. Нині їх доставлено до Житомира, де проводяться необхідні слідчі дії. Також розшуківці встановлюють місце перебування інших учасників події", - повідомив Печененко.

Нагадаємо, що 30 червня до поліції Житомира звернувся 32-річний місцевий мешканець. Чоловік розповів, що щойно втік від осіб, які упродовж декількох днів силоміць утримували його у гаражі та вимагали майно. Бранцем виявився мешканець Житомирщини, який працював у Київській області. Там зловмисники його і викрали та певний час утримували у гаражі на території Житомира. Аби розшукати злочинців правоохоронці вводили в дію план "Сирена".



