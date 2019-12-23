На Київщині за вихідні сталося понад 100 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Київській області за суботу та неділю сталося понад 100 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУНП у Київській області Микола Жукович.
"За суботу та неділю загалом сталося 107 ДТП, з них 8 ДТП з потерпілими і 1 загиблий", - сказав Жукович.
Нагадаємо, у Києві за суботу та неділю сталося 229 дорожньо-транспортних пригод.
Як повідомлялося, у Ніжині на Чернігівщині водій їхав на автомобілі заднім ходом і наїхав на пішохода, внаслідок чого останній помер у кареті швидкої.
Нагадаємо, за 2018 рік на дорогах державного значення України зафіксовано 4127 дорожньо-транспортних пригод (ДТП) у яких постраждали люди, із них 1200 загинуло та 6251 людина була поранена.