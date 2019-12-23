В Киевской области за выходные произошло более 100 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киевской области за субботу и воскресенье произошло более 100 ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
"За субботу и воскресенье вообще произошло 107 ДТП, из них 8 ДТП с пострадавшими и 1 погибший", - сказал Жукович.
Напомним, в Киеве за субботу и воскресенье произошло 229 дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщалось, в Нежине в Черниговской области водитель ехал на автомобиле задним ходом и наехал на пешехода, в результате чего последний скончался в карете скорой помощи.
Напомним, в 2018 году на дорогах государственного значения Украины зафиксировано 4127 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в которых пострадали люди, из них 1200 погибли и 6251 человек был ранены.