В Киевской области за выходные произошло более 100 ДТП

"За субботу и воскресенье вообще произошло 107 ДТП, из них 8 ДТП с пострадавшими и 1 погибший", - сказал Жукович.

Напомним, в Киеве за субботу и воскресенье произошло 229 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщалось, в Нежине в Черниговской области водитель ехал на автомобиле задним ходом и наехал на пешехода, в результате чего последний скончался в карете скорой помощи.

Напомним, в 2018 году на дорогах государственного значения Украины зафиксировано 4127 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в которых пострадали люди, из них 1200 погибли и 6251 человек был ранены.