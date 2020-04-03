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На Київщині з вихідних почнуть шити маски на базі ПТУ

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Київщині на вихідних почнуть виробництво одноразових масок, які будуть виготовляти на базі навчальних професійно-технічних закладів. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Ми на базі навчальних професійно-технічних закладів запускаємо пошиття одноразових масок з марлі та панпонту для потреб області. Виробництво плануємо запустити у Богуславі та Василькові вже на цих вихідних. Тобто, з завтрашнього, крайній строк з ранку неділі, це виробництво має бути вже запущено”, — сказав Василь Володін.

Він зазначив, що в першу чергу маски будуть використовувати для потреб тих служб, що зобов’язані працювати в умовах карантину.

“В той же час, наше виробництво, як ми його зараз оцінюємо, буде достатньо для того, щоб була можливість також забезпечити потреби населення”, — зазначив Василь Володін.

Також він додав, що з “Білоцерківводою” підписали договір про закупівлю 300 тонн дезінфікуючого концентрату, якого має вистачити на потреби області.

Нагадаємо, на Київщині готують шість об’єктів для обсервації.

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