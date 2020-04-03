На Київщині з вихідних почнуть шити маски на базі ПТУ

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Київщині на вихідних почнуть виробництво одноразових масок, які будуть виготовляти на базі навчальних професійно-технічних закладів. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.