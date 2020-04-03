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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68375 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 80771 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 91542 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Киевской области с выходных начнут шить маски на базе ПТУ

В Киевской области с выходных начнут шить маски на базе ПТУ

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киевской области в выходные начнут производство одноразовых масок, которые будут изготавливать на базе учебных профессионально-технических заведений. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Мы на базе учебных профессионально-технических заведений запускаем пошив одноразовых масок из марли и панпонту для нужд области. Производство планируем запустить в Богуславе и Василькове уже на этих выходных. То есть, с завтрашнего, крайний срок с утра воскресенья, это производство должно быть уже запущено”, — сказал Василий Володин.

Он отметил, что в первую очередь маски будут использовать для нужд тех служб, которые обязаны работать в условиях карантина.

“В то же время, наше производство, как мы его сейчас оцениваем, будет достаточно для того, чтобы была возможность также обеспечить потребности населения”, — отметил Василий Володин.

Также он добавил, что с “Билоцеркивводою” подписали договор о закупке 300 тонн дезинфицирующего концентрата, которого должно хватить на нужды области.

Напомним, в Киевской области готовят шесть объектов для обсервации.

Украинские Национальные Новости

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