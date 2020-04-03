В Киевской области с выходных начнут шить маски на базе ПТУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киевской области в выходные начнут производство одноразовых масок, которые будут изготавливать на базе учебных профессионально-технических заведений. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Мы на базе учебных профессионально-технических заведений запускаем пошив одноразовых масок из марли и панпонту для нужд области. Производство планируем запустить в Богуславе и Василькове уже на этих выходных. То есть, с завтрашнего, крайний срок с утра воскресенья, это производство должно быть уже запущено”, — сказал Василий Володин.
Он отметил, что в первую очередь маски будут использовать для нужд тех служб, которые обязаны работать в условиях карантина.
“В то же время, наше производство, как мы его сейчас оцениваем, будет достаточно для того, чтобы была возможность также обеспечить потребности населения”, — отметил Василий Володин.
Также он добавил, что с “Билоцеркивводою” подписали договор о закупке 300 тонн дезинфицирующего концентрата, которого должно хватить на нужды области.
Напомним, в Киевской области готовят шесть объектов для обсервации.