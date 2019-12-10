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На Київщині водій напідпитку збив дитину та в'їхав в автобус

На Київщині водій напідпитку збив дитину та в'їхав в автобус

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Київській області поліцейські затримали нетверезого водія, який збив дитину і намагався втекти. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, 9 грудня, близько 19 години, до поліції надійшло повідомлення про автопригоду із наїздом на 11 річну дитину у селі Нові Петрівці, Вишгородського району.

Правоохоронці, прибувши на місце події, неподалік помітили автобус з ознаками ДТП. Водій повідомив, що в його автомобіль в’їхав на швидкості легковик Renault та зник у невідомому напрямку.

Під час обстеження території на одній з вулиць міста, поліцейські виявили розшукуваний автомобіль з пошкодженням передньої частини та лобового скла.

Втім, вимогу зупинитись водій проігнорував. Зусиллями правоохоронців авто вимушено зупинили. 

За кермом перебував 38-річний чоловік із ознаками алкогольного сп’яніння. Його затримано та буде доправлено на освідоцтво. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці з’ясовують усі обставини для дачі правової кваліфікації. 

Потерпілому хлопчику медики надали допомогу, нині його життю нічого не загрожує. 

Нагадаємо, у Кропивницькому сталася ДТП, в якій постраждали двоє дівчат.

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