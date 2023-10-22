На Київщині вибухи, працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У повітряному просторі Київщини зафіксували безпілотники, працює ППО, повідомили в Київській ОВА, передає УНН.
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«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні.
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