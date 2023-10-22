На Киевщине взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В воздушном пространстве Киевской области зафиксировали беспилотники, работает ПВО, сообщили в Киевской ОВА, передает УНН.
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«В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги», — говорится в сообщении.
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Жителей призвали соблюдать информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
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