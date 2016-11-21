На Київщині судитимуть осіб, які за хабар обіцяли учаснику АТО безкоштовну квартиру

Установлено, що жінка та двоє чоловіків, обіцяючи учаснику АТО посприяти в отриманні безкоштовної квартири вимагали від останнього 5 тисяч доларів. Вказану суму зловмисники мали передати для нібито службової особи Міністерства оборони України, яка займає відповідальне становище, за позитивне вирішення питання про безоплатне виділення йому, як учаснику бойових дій, квартири.

Після передачі частини неправомірної вигоди в розмірі 2500 доларів вказані особи були затримані на місці вчинення злочину.

Обвинувальний акт за ч. 4 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо групи осіб, які схилили учасника АТО до надання хабара.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.