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В Киевской области будут судить граждан, которые за взятку обещали участнику АТО бесплатную квартиру

Киев • УНН

 • 10458 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киевской области будут судить группу лиц, которые пообещали участнику АТО помочь в получении бесплатной квартиры и требовали с него пять тысяч долларов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В Киевской области будут судить граждан, которые за взятку обещали участнику АТО бесплатную квартиру

Установлено, что женщина и двое мужчин, обещая участнику АТО помочь в получении бесплатной квартиры требовали от последнего 5 тыс. долларов. Указанную сумму злоумышленники должны были передать якобы должностному лицу Министерства обороны Украины, занимающему ответственное положение, за положительное решение вопроса о бесплатном выделении ему, как участнику боевых действий, квартиры.

После передачи части неправомерной выгоды в размере 2500 долларов указанные лица были задержаны на месте совершения преступления.

Обвинительный акт по ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 (законченное покушение на принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК направлен в суд для рассмотрения по существу в отношении группы лиц, которые склонили участника АТО к даче взятки.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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