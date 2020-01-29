На Київщині судитимуть нацгвардійця за побиття сусіда та хуліганство
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Київській області військовослужбовець Національної гвардії України піде під суд за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та хуліганство. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, завершили досудове розслідування за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень та хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.
Слідством встановлено, що 3 листопада 2019 року в місті Ірпінь Київської області інструктор учбової бойової групи однієї з частин Нацгвардії в позаслужбовий час, перебуваючи в нетверезому стані напав на чоловіка, побив його металевою палицею та здійснив кілька пострілів з пістолета "Форт-12р" в безпосередній близкості до його голови. В результаті потерпілому завдано тяжкі тілесні ушкодження.
Судом до військовослужбовця було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
У разі доведення вини, нацгвардійцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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