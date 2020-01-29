В Киевской области будут судить нацгвардейца за избиение соседа и хулиганство

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, завершили досудебное расследование по факту нанесения тяжких телесных повреждений и хулиганства, совершенного с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 3 ноября 2019 года в городе Ирпень Киевской области инструктор учебной боевой группы одной из частей Нацгвардии во внеслужебное время, находясь в нетрезвом состоянии напал на мужчину, избил его металлической палкой и произвел несколько выстрелов из пистолета "Форт-12р" в непосредственной близости к его голове. В результате потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения.

Судом к военнослужащему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

В случае доказательства вины, нацгвардейцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в Черниговской области несовершеннолетний с сообщником до смерти забили прохожего.