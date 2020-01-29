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На Чернігівщині неповнолітній зі спільником до смерті забили перехожого

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. На Чернігівщині поліція затримала двох жителів Сновська, які після вживання алкоголю "шукали пригод" в місті й натрапили на чоловіка, якого тяжко побили й кинули у безпорадному стані помирати. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує УНН.

На Чернігівщині неповнолітній зі спільником до смерті забили перехожого

"28 січня у Сновську біля сміттєвих баків виявили тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого і розпочали пошуки осіб, причетних до його смерті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході проведення комплексу оперативних заходів кримінальна поліція вийшла на двох містян, які зізналися у вбивстві.

"Один з них вже потрапляв у поле зору поліції за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, інший ще не досяг повноліття. Чоловіки розповіли, що напередодні після випивки гуляли містом і натрапили на чоловіка 1996 року народження. Почали до нього чіплятися, зав’язалася бійка, в ході якої удвох побили потерпілого руками й ногами, після цього відтягли тіло до сміттєвих баків й покинули там", - повідомляє пресслужба.

Обох зловмисників затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 пунктом 12 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) - карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Донбасі чоловік до смерті забив подружжя пенсіонерів.

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