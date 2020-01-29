В Черниговской области несовершеннолетний с сообщником до смерти забили прохожего
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Черниговской области полиция задержала двух жителей Сновская, которые после употребления алкоголя "искали приключений" в городе и наткнулись на мужчину, которого тяжело избили и бросили в беспомощном состоянии умирать. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует УНН.
"28 января в Сновске возле мусорных баков обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители установили личность погибшего и начали поиски лиц, причастных к его смерти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий криминальная полиция вышла на двух горожан, которые признались в убийстве.
"Один из них уже попадал в поле зрения полиции за нанесение тяжких телесных повреждений, другой еще не достиг совершеннолетия. Мужчины рассказали, что накануне после выпивки гуляли по городу и наткнулись на мужчину 1996 года рождения. Начали к нему приставать, завязалась драка, в ходе которой вдвоем избили потерпевшего руками и ногами, после чего оттащили тело к мусорным бакам и бросили там", - сообщает пресс-служба.
Обоих злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 пункту 12 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) - наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось ранее в УНН, на Донбассе мужчина до смерти забил супругов пенсионеров.