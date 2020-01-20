Чоловік до смерті забив подружжя пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У селі Новоукраїнка на Донеччині місцевий житель до смерті забив подружжя пенсіонерів. Правоохоронці протягом години затримали зловмисника та вилучили речові докази. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП в області.
"Вчора, 19 січня, близько 10:20 до поліції надійшло повідомлення від мешканки села Новоукраїнка про те, що вона виявила труп своєї тітки та її чоловіка... По прибуттю правоохоронці виявили два тіла господарів дому зі слідами насильницької смерті. Експерти попередньо встановили, що смерть 86-річної жінки та 79-річного чоловіка наступила внаслідок численних тілесних ушкоджень", - повідомили у поліції.
Як зазначається, уже за годину правоохоронці встановили та затримали підозрюваного у подвійному вбивстві. Ним виявився 64-річний односельчанин загиблих.
"Вдома у зловмисника правоохоронці знайшли одяг та імовірні знаряддя вбивства зі слідами крові, а сам чоловік мав садна та гематоми, які вказували на те, що подружжя імовірно чинило опір", - зазначили у поліції.
Підозрюваний від будь-яких пояснень відмовився. Наразі його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання повідомлення про підозру. Вилучені речі направлено на експертизу.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.
Нагадаємо, патрульні у зупиненому автомобілі виявили застреленого чоловіка.