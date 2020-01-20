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Мужчина до смерти забил супругов пенсионеров

Киев • УНН

 • 14335 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В селе Новоукраинка в Донецкой области местный житель до смерти забил супругов пенсионеров. Правоохранители в течение часа задержали злоумышленника и изъяли вещественные доказательства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в области.

Мужчина до смерти забил супругов пенсионеров

"Вчера, 19 января, около 10:20 в полицию поступило сообщение от жительницы села Новоукраинка о том, что она обнаружила труп своей тети и ее мужа... По прибытию правоохранители обнаружили два тела хозяев дома со следами насильственной смерти. Эксперты предварительно установили, что смерть 86-летней женщины и 79-летнего мужчины наступила в результате многочисленных телесных повреждений", - сообщили в полиции.

Как отмечается, уже через час правоохранители установили и задержали подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался 64-летний односельчанин погибших.

"Дома у злоумышленника правоохранители нашли одежду и возможные орудия убийства со следами крови, а сам мужчина имел ссадины и гематомы, которые указывали на то, что супруги вероятно сопротивлялись", - отметили в полиции.

Подозреваемый от каких-либо объяснений отказался. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и решается вопрос сообщения о подозрении. Изъятые вещи направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, патрульные в остановленном автомобиле обнаружили застреленного мужчину.

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