На Київщині окупанти обстріляли Бородянку. Палає Фора та АТБ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У смт Бородянка в Київській області виникла пожежа супермаркетів Фора та АТБ внаслідок ворожих обстрілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
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"Внаслідок обстрілів у смт Бородянка виникла пожежа супермаркетів Фора та АТБ. Триває ліквідація пожеж підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих, попередньо, немає", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
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