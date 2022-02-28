В Киевской области оккупанты обстреляли Бородянку. Горит Фора и АТБ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В пгт Бородянка в Киевской области возник пожар супермаркетов Фора и АТБ в результате вражеских обстрелов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
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"В результате обстрелов в пгт Бородянка возник пожар супермаркетов Фора и АТБ. Продолжается ликвидация пожаров подразделениями ГСЧС. Жертв и пострадавших, предварительно, нет", - говорится в сообщении.
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В селе Иванковое Киевской области российские оккупанты уничтожили местный музей, в котором хранились работы художницы Марии Приймаченко.