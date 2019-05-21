На Київщині названо найменш криміногенні райони

КИЇВ. 21 травня. УНН. У Київській області з початку року рівень злочинності знизився на майже 22%. До районів, де вчинено найменше злочинів, потрапили Переяслав-Хмельницький та Згурівський, а також місто Біла Церква. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.