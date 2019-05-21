На Київщині названо найменш криміногенні райони

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У Київській області з початку року рівень злочинності знизився на майже 22%. До районів, де вчинено найменше злочинів, потрапили Переяслав-Хмельницький та Згурівський, а також місто Біла Церква. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

"У І кварталі 2019 року рівень злочинності знизився на 21,9%. Найменше злочинів вчинено на територіях Згурівського, Переяслав-Хмельницького районів та м. Біла Церква", - вказали у прокуратурі.

Загалом у регіоні, як вказано, менше вчинено тяжких злочинів на 43,5%, середньої тяжкості на 10,1% та на 9,6% - особливо тяжких правопорушень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Суттєво зменшено кількість вчинених кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я, проти власності, розбійних нападів та шахрайств. Відзначається тенденція до зменшення кількості облікованих злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що становлять 511 проти 813 (менше на 37,1%), додали у прокуратурі.

Водночас повідомляється про ріст злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, у сфері господарської діяльності, проти громадської безпеки, проти безпеки руху та експлуатації транспорту, а також у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

Нагадаємо, з початку року поліція виявила в Україні сім "злодіїв у законі".

Українські Національні Новини

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