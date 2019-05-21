В Киевской области названы наименее криминогенные районы

"В I квартале 2019 года уровень преступности снизился на 21,9%. Меньше всего преступлений совершено на территории Згуровского, Переяслав-Хмельницкого районов и г. Белая Церковь", - указали в прокуратуре.

В регионе, как указано, меньше совершено тяжких преступлений на 43,5%, средней тяжести на 10,1% и на 9,6% - особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Существенно уменьшено количество совершенных уголовных преступлений против жизни и здоровья, против собственности, разбойных нападений и мошенничеств. Отмечается тенденция к уменьшению количества взятых на учет преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, что составляют 511 против 813 (меньше на 37,1%), добавили в прокуратуре.

В то же время сообщается о росте преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина в сфере хозяйственной деятельности, против общественной безопасности, против безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг.

Напомним, с начала года полиция обнаружила в Украине семерых "воров в законе".