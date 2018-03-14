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На Київщині молодик убив літню жінку, бо вважав її відьмою

На Київщині молодик убив літню жінку, бо вважав її відьмою

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У Київській області п’яний молодик до смерті побив 83-річну жінку, вважаючи її відьмою. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.

“Установлено, що в одному із сіл Рокитнянського району чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, повертався додому від свого знайомого. Проходячи повз будинок літньої жінки, зловмисник вирішив зайти до останньої для з’ясування неприязних відносин, які склалися між ними, оскільки вважав жінку відьмою”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зайшовши до будинку потерпілої, чоловік відразу наніс їй один удар в область обличчя, 2 удари по тулубу та декілька разів вдарив головою по чавунному радіатору опалення. Від отриманих тілесних ушкоджень 83-річна жінка померла.

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За процесуального керівництва Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури 26-річному молодику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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