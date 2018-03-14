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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34304 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50083 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53672 просмотра

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15:15 • 101039 просмотра

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В Киевской области парень убил пожилую женщину, потому что считал ее ведьмой

В Киевской области парень убил пожилую женщину, потому что считал ее ведьмой

Киев  •  УНН

 • 14701 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киевской области пьяный парень до смерти избил 83-летнюю женщину, считая ее ведьмой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

"Установлено, что в одном из сел Рокитнянского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой от своего знакомого. Проходя мимо дома пожилой женщины, злоумышленник решил зайти к последней для выяснения неприязненных отношений, сложившихся между ними, поскольку считал женщину ведьмой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, зайдя в дом потерпевшей, мужчина сразу нанес ей один удар в область лица, 2 удара по туловищу и несколько раз ударил головой о чугунные радиаторы отопления. От полученных телесных повреждений 83-летняя женщина умерла.

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По процессуального руководства Рокитнянского отдела Кагарлыкской местной прокуратуры 26-летнему парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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