В Киевской области парень убил пожилую женщину, потому что считал ее ведьмой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киевской области пьяный парень до смерти избил 83-летнюю женщину, считая ее ведьмой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"Установлено, что в одном из сел Рокитнянского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой от своего знакомого. Проходя мимо дома пожилой женщины, злоумышленник решил зайти к последней для выяснения неприязненных отношений, сложившихся между ними, поскольку считал женщину ведьмой", - говорится в сообщении.
Как отмечается, зайдя в дом потерпевшей, мужчина сразу нанес ей один удар в область лица, 2 удара по туловищу и несколько раз ударил головой о чугунные радиаторы отопления. От полученных телесных повреждений 83-летняя женщина умерла.
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По процессуального руководства Рокитнянского отдела Кагарлыкской местной прокуратуры 26-летнему парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.