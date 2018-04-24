На Київщині горіла фура з вантажем пральних машин
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Броварському районі Київської області пожежники ліквідували загоряння фури з вантажем пральних машин. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Київській області, передає УНН.
"Сьогодні, 24 квітня о 03:07 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загорання поблизу с. Залісся на автодорозі Київ-Чернігів. На місці події рятувальниками встановлено, що виникло загорання тентової фури "Рено Магнум". Пожежу локалізовано о 03:30 та повністю ліквідовано о 03:45", - повідомили пожежники.
Під час гасіння пожежі залучалось 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу. Причина загорання встановлюється.
Як повідомляв УНН, у місті Борзна, що на Чернігівщині, на мосту вантажівка збила на смерть велосипедистку, після чого машина впала у річку.