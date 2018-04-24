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На Киевщине горела фура с грузом стиральных машин

Киев • УНН

 • 13759 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Броварском районе Киевской области пожарные ликвидировали возгорание фуры с грузом стиральных машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГоСЧС в Киевской области, передает УНН.

На Киевщине горела фура с грузом стиральных машин

"Сегодня, 24 апреля в 3:07 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании вблизи с. Залесье на автодороге Киев-Чернигов. На месте происшествия спасателями установлено, что возникло возгорание тентовой фуры "Рено Магнум", говорится в сообщении. пожар локализован в 03:30 и полностью ликвидирован в 03:45 ", - сообщили пожарные.

Во время тушения пожара привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщал УНН, в городе Борзна на Черниговщине, на мосту грузовик сбил насмерть велосипедистку, после чего машина упала в реку.

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