На Киевщине горела фура с грузом стиральных машин

"Сегодня, 24 апреля в 3:07 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании вблизи с. Залесье на автодороге Киев-Чернигов. На месте происшествия спасателями установлено, что возникло возгорание тентовой фуры "Рено Магнум", говорится в сообщении. пожар локализован в 03:30 и полностью ликвидирован в 03:45 ", - сообщили пожарные.

Во время тушения пожара привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщал УНН, в городе Борзна на Черниговщине, на мосту грузовик сбил насмерть велосипедистку, после чего машина упала в реку.