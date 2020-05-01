На Київщині дівчина пошкодила фонтан
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У місті Боярка Київської області дівчина пошкодила фонтан у місті вартістю 37 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
“На одній з центральних вулиць Боярки невідома особа заради розваги зухвало вилізла на споруду фонтану, прикрасу міста. В результаті чого верхня частина фонтану відломилася, впала на землю, пошкодивши басейн, який не підлягає реконструкції”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з заявою про пошкодження фонтану до поліції звернулась працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану, поруч з яким розташований фонтан. Також поліцейські виявили під час моніторингу мережі Інтернет відповідне відео з хуліганськими діями невідомої особи.
“Під час проведення поліцейських заходів дільничний офіцер поліції встановив особу правопорушниці. Нею виявилась місцева 20-річна жителька. Поліцейським дівчина пояснила, що з рідною сестричкою на плечах хотіла сфотографуватись на верхівці фонтану. Пошкоджене майно належить місцевому комунальному підприємству, якому завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 37 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
За фактом хуліганських дій слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, у Рівному невідомі особи пошкодили пам’ятник загиблим танкістам, написавши на ньому “Слава ДНР”. Поліція відкрила кримінальне провадження.