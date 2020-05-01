В Киевской области девушка повредила фонтан

"На одной из центральных улиц Боярки неизвестный ради развлечения вызывающе вылез на сооружение фонтана, украшение города. В результате чего верхняя часть фонтана отломилась, упала на землю, повредив бассейн, который не подлежит реконструкции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с заявлением о повреждении фонтана в полицию обратилась работник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, рядом с которым расположен фонтан. Также полицейские обнаружили в ходе мониторинга сети Интернет соответствующее видео с хулиганскими действиями неизвестного лица.

"Во время проведения полицейских мероприятий участковый офицер полиции установил личность правонарушителя. Ею оказалась местная 20-летняя жительница. Полицейским девушка пояснила, что с родной сестрой на плечах хотела сфотографироваться на верхушке фонтана. Поврежденное имущество принадлежит местному коммунальному предприятию, которому причинен материальный ущерб на общую сумму более 37 000 гривен", - говорится в сообщении.

По факту хулиганских действий следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Напомним, в Ровно неизвестные повредили памятник погибшим танкистам, написав на нем "Слава ДНР". Полиция открыла уголовное производство.



