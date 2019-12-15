На Київщині дівчата-підлітки вирішили "відпочити від життя" біля залізничних колій

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Київській області двоє 14-річних дівчат вирішили прилягти у заглиблення у землі поруч із залізничними коліями, аби "відпочити від життя". Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.