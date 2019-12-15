На Київщині дівчата-підлітки вирішили "відпочити від життя" біля залізничних колій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Київській області двоє 14-річних дівчат вирішили прилягти у заглиблення у землі поруч із залізничними коліями, аби "відпочити від життя". Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
Так, на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції Ірпінь про те, що між коліями лежить чоловік без ознак життя. Таку інформацію працівникові передав машиніст потягу.
"На вказане місце одразу прибула слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції. До них долучились працівники ювенальної превенції. Там поліцейські виявили двох 14-річних дівчат. На відстані 2-х метрів від залізниці, де розходились колії, дівчатка знайшли заглиблення у землі, де прилягли відпочити. Встановлено, що дівчатка ніяких суїцидальних намірів не мали. Як пояснили поліцейським школярки, таким дивним способом вони хотіли набратися сили, "відпочити від мирського життя", - сказано у повідомленні.
Дітей доправили до відділу поліції, куди приїхали за ними їхні батьки.
Працівники ювенальної превенції провели з дівчатами роз’яснювальну бесіду щодо можливих трагічних наслідків такого небезпечного відпочинку.
Вирішується питання щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виховання своїх дітей.
Нагадаємо, у Києві на залізничній колії приміський електропотяг смертельно травмував чоловіка.