На Київщині чоловіка застрелили біля власного гаража
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У місті Боярка Київської області чоловіка застрелили біля власного гаража. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Тіло чоловіка 1984 року народження виявили на зовнішніх сходах, що ведуть на другий поверх гаражного приміщення. У покійного виявлено вогнепальні поранення грудей та голови.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Мотиви вчиненого злочину та причетна до нього особа встановлюється.
Нагадаємо, на Київщині приватний підприємець застрелив чоловіка, який йому погрожував та вимагав гроші.