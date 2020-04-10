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На Київщині приватний підприємець застрелив чоловіка, який йому погрожував та вимагав гроші

На Київщині приватний підприємець застрелив чоловіка, який йому погрожував та вимагав гроші

Київ • УНН

 • 18074 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Київщині приватний підприємець з рушниці застрелив раніше судимого чоловіка, який погрожував йому фізичною розправою та вимагав повернути надумані гроші. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.

"Приватний підприємець, озброївшись мисливською рушницею, забезпечував охорону території ТОВ у селі Винарівка. Близько 5-ї ранку він почув крики, погрози фізичною розправою на свою адресу та звук розбитого скла. Аби убезпечити себе, він вийшов з приміщення кафе, розташованого на території товариства, і з порога не прицільно вистрілив у темінь. Однак, постріл став фатальним: від отриманого вогнепального поранення непроханий гість одразу помер", - сказано у повідомленні.

Загиблим виявився раніше судимий місцевий житель. Поліцейські встановили, що за життя він неодноразово телефонував підприємцю з погрозами повернути надумані гроші. І цього разу він прийшов з погрозами, побив вікна у кафе та у вантажівці, яка була припаркована поруч.

Зазначається, що поліцейські вилучили речовий доказ – мисливську рушницю ТОЗ-54 та дозвільні документи. Зброя направлена на проведення відповідних експертиз.

Тіло 42-річного чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи.

51-річного стрілка поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне проводження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство, - ред.) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює усі обставини смертельного інциденту. Триває слідство.

Нагадаємо, на Донеччині після вживання алкогольних напоїв чоловіку стало зле, і він втратив свідомість, його 40-річний товариш вирішив допомогти, проте ненавмисно вбив його.

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