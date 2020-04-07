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На Донеччині чоловік намагався допомогти знайомому, проте ненавмисно вбив його

На Донеччині чоловік намагався допомогти знайомому, проте ненавмисно вбив його

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Донеччині після вживання алкогольних напоїв чоловіку стало зле, і він втратив свідомість, його 40-річний товариш вирішив допомогти, проте ненавмисно вбив його. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

“Після того, як чоловіку стало зле, його приятель намагався надати першу домедичну допомогу, але не навмисно вбив його. Злякавшись відповідальності, фігурант залишив померлого посеред вулиці та втік. Зловмиснику оголошено про підозру”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, від випадкового перехожого поліцейські отримали повідомленні про те, що на узбіччі лежить тіло чоловіка. При огляді тіла були виявлені чисельні тілесні ушкодження, тому за основу було взято версію про вбивство.

За даними поліції, робота ускладнювалася відсутністю свідків, також поблизу місця події камер відеоспостереження немає. Оперативники опитали десятки жителів в районі скоєння злочину, перевірили алібі раніше засуджених. Наступного дня поліцейські вийшли на слід зловмисника, ним виявився 40-річний не судимий місцевий житель.

Оперативники встановили, що ввечері чоловіки вживали алкогольні напої. В якийсь момент 65-річному чоловіку стало погано і він пішов. По дорозі він втратив свідомість і впав. Замість того, щоб викликати лікарів, його приятель вирішив сам його реанімувати: намагався відновити дихання за допомогою різних предметів. В результаті цього пошкодив ротову порожнину.

Коли зрозумів, що нічим допомогти не може, залишив його. При цьому ані медикам, ані поліцейським про те, що сталося, не повідомив.

Відносно 40-річного чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — від 3 до 5 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Чернівцях серед вулиці застрелили чоловіка.

Українські Національні Новини

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