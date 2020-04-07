На Донеччині чоловік намагався допомогти знайомому, проте ненавмисно вбив його

КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Донеччині після вживання алкогольних напоїв чоловіку стало зле, і він втратив свідомість, його 40-річний товариш вирішив допомогти, проте ненавмисно вбив його. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.