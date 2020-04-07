В Донецкой области мужчина пытался помочь знакомому, но нечаянно убил его

"После того, как мужчине стало плохо, его приятель пытался оказать первую домедицинскую помощь, но не намеренно убил его. Испугавшись ответственности, фигурант оставил умершего посреди улицы и скрылся. Злоумышленнику объявлено о подозрении", - говорится в сообщении.

Отмечается, от случайного прохожего полицейские получили сообщение о том, что на обочине лежит тело мужчины. При осмотре тела были обнаружены многочисленные телесные повреждения, поэтому за основу было взято версию об убийстве.

По данным полиции, работа осложнялась отсутствием свидетелей, также вблизи места происшествия камер видеонаблюдения нет. Оперативники опросили десятки жителей в районе совершения преступления, проверили алиби ранее судимых. На следующий день полицейские вышли на след злоумышленника, им оказался 40-летний не судимый местный житель.

Оперативники установили, что вечером мужчины употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент 65-летнему мужчине стало плохо и он ушел. По дороге он потерял сознание и упал. Вместо того, чтобы вызвать врачей, его приятель решил сам его реанимировать: пытался восстановить дыхание с помощью различных предметов. В результате этого повредил ротовую полость.

Когда понял, что ничем помочь не может, оставил его. При этом ни медикам, ни полицейским о том, что произошло, не сообщил.

Относительно 40-летнего мужчину открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание - от 3 до 5 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Черновцах посреди улицы застрелили мужчину.