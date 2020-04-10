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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киевской области частный предприниматель застрелил мужчину, который ему угрожал и требовал деньги

В Киевской области частный предприниматель застрелил мужчину, который ему угрожал и требовал деньги

Киев  •  УНН

 • 18074 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киевской области частный предприниматель из ружья застрелил ранее судимого мужчину, который угрожал ему физической расправой и требовал вернуть надуманные деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Частный предприниматель, вооружившись охотничьим ружьем, обеспечивал охрану территории ООО в селе Винаровка. Около 5 утра он услышал крики, угрозы физической расправой в свой адрес и звук разбитого стекла. Чтобы обезопасить себя, он вышел из помещения кафе, расположенного на территории общества и с порога не прицельно выстрелил в темноту. Однако, выстрел стал роковым: от полученного огнестрельного ранения незваный гость сразу умер", - говорится в сообщении.

Погибшим оказался ранее судимый местный житель. Полицейские установили, что при жизни он неоднократно звонил предпринимателю с угрозами вернуть надуманные деньги. И на этот раз он пришел с угрозами, побил окна в кафе и в грузовике, который был припаркован рядом.

Отмечается, что полицейские изъяли вещественное доказательство - охотничье ружье ТОЗ-54 и разрешительные документы. Оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Тело 42-летнего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

51-летнего стрелка полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное провождения по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство, - ред.) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства смертельного инцидента. Продолжается следствие.

Напомним, в Донецкой области после употребления алкогольных напитков мужчине стало плохо, и он потерял сознание, его 40-летний товарищ решил помочь, однако нечаянно убил его.

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