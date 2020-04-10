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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 18196 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 29485 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 46837 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 49712 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 71272 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100791 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105251 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130484 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Актуальное
В Киевской области мужчину застрелили возле собственного гаража

В Киевской области мужчину застрелили возле собственного гаража

Киев  •  УНН

 • 51137 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В городе Боярка Киевской области мужчину застрелили возле собственного гаража. Об этом сообщили УНН правоохранители.

Тело мужчины 1984 года рождения обнаружили на наружной лестнице, ведущей на второй этаж гаражного помещения. У покойного обнаружены огнестрельные ранения груди и головы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Мотивы совершенного преступления и причастное к нему лицо устанавливается.

Напомним, в Киевской области частный предприниматель застрелил мужчину, который ему угрожал и требовал деньги.

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