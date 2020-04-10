В Киевской области мужчину застрелили возле собственного гаража
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В городе Боярка Киевской области мужчину застрелили возле собственного гаража. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Тело мужчины 1984 года рождения обнаружили на наружной лестнице, ведущей на второй этаж гаражного помещения. У покойного обнаружены огнестрельные ранения груди и головы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Мотивы совершенного преступления и причастное к нему лицо устанавливается.
Напомним, в Киевской области частный предприниматель застрелил мужчину, который ему угрожал и требовал деньги.