На Київщині чоловік з револьвером напав на поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У місті Біла Церква на Київщині чоловік, до якого прибув екіпаж патрульної поліції, напав з револьвером на поліцейського. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"Житель міста Біла Церква звернувся до поліції із повідомленням про незаконне, на його думку, ведення будівництва. За вказаною адресою прибув екіпаж тактично-оперативного реагування батальйону патрульної поліції. Однак заявник почав з ними розмовляти, направивши в бік поліцейських зброю", - сказано у повідомленні.
Аби попередити тяжкі наслідки, працівники затримали чоловіка у порядку ст.208 КПК України.
На місці події працювала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Поліцейські вилучили у правопорушника револьвер, набої калібру та глушник.
Вилучені речові докази направлено на проведення дослідження до НДЕКЦ МВС.
За фактом погрози працівникам поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України. Наразі 44-річний зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри та обрання для нього міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Сумщині поліцейські зупинили нетверезого водія на пошкодженому авто. Вже у салоні поліцейського автомобіля чоловік почав лаятися та напав на правоохоронця.