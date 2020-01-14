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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111400 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125839 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104620 просмотра

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5 марта, 08:58 • 107649 просмотра

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В Киевской области мужчина с револьвером напал на полицейского

В Киевской области мужчина с револьвером напал на полицейского

Киев  •  УНН

 • 11951 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В городе Белая Церковь Киевской области мужчина, к которому прибыл экипаж патрульной полиции, напал с пистолетом на полицейского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Житель города Белая Церковь обратился в полицию с сообщением о незаконном, по его мнению, ведению строительства. По указанному адресу прибыл экипаж тактико-оперативного реагирования батальона патрульной полиции. Однако заявитель начал с ними разговаривать, направив в сторону полицейских оружие", - говорится в сообщении.

Чтобы предупредить тяжелые последствия, работники задержали мужчину в порядке ст.208 УПК Украины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Полицейские изъяли у правонарушителя револьвер, патроны калибра и глушитель.

Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение исследования в НИЭКЦ МВД.

По факту угрозы работникам полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Сейчас 44-летний злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании для него меры пресечения.

Напомним, в Сумской полицейские остановили нетрезвого водителя на поврежденном авто. Уже в салоне полицейского автомобиля мужчина начал ругаться и напал на милиционера.

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