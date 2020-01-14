В Киевской области мужчина с револьвером напал на полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В городе Белая Церковь Киевской области мужчина, к которому прибыл экипаж патрульной полиции, напал с пистолетом на полицейского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Житель города Белая Церковь обратился в полицию с сообщением о незаконном, по его мнению, ведению строительства. По указанному адресу прибыл экипаж тактико-оперативного реагирования батальона патрульной полиции. Однако заявитель начал с ними разговаривать, направив в сторону полицейских оружие", - говорится в сообщении.
Чтобы предупредить тяжелые последствия, работники задержали мужчину в порядке ст.208 УПК Украины.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Полицейские изъяли у правонарушителя револьвер, патроны калибра и глушитель.
Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение исследования в НИЭКЦ МВД.
По факту угрозы работникам полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Сейчас 44-летний злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.
Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании для него меры пресечения.
Напомним, в Сумской полицейские остановили нетрезвого водителя на поврежденном авто. Уже в салоне полицейского автомобиля мужчина начал ругаться и напал на милиционера.