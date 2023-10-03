На Київщині чоловік помер через напад шершнів

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«2 жовтня мешканець села Антонів пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Уже після падіння і в момент його розпилювання з дерева вилетіли шершні, які й обкусали чоловіка. На жаль, 55-річний мешканець помер на місці події», - ідеться в повідомленні.

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У поліції закликали телефонувати рятувальникам за номерами спецліній «101» або «112» у випадку виявлення кубл з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю громадян.

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