На Київщині чоловік помер через напад шершнів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У селі Антонів Київської області чоловік загинув через численні укуси шершнів. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини, пише УНН.
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«2 жовтня мешканець села Антонів пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Уже після падіння і в момент його розпилювання з дерева вилетіли шершні, які й обкусали чоловіка. На жаль, 55-річний мешканець помер на місці події», - ідеться в повідомленні.
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У поліції закликали телефонувати рятувальникам за номерами спецліній «101» або «112» у випадку виявлення кубл з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю громадян.
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