В Киевской области мужчина умер из-за нападения шершней
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В селе Антонов Киевской области мужчина погиб из-за многочисленных укусов шершней. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, пишет УНН.
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«2 октября житель села Антонов пошел к берегу местной реки срезать дерево. Уже после падения и в момент его распиловки из дерева вылетели шершни, которые и покусали мужчину. К сожалению, 55-летний житель скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.
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В полиции призвали звонить спасателям по номерам спецлиний «101» или «112» в случае обнаружения кубл с опасными насекомыми, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан.
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